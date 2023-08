Reprodução Instagram Pétala Barreiros teve dois filhos com Marcos Araújo

Na última terça-feira (15) Eunice Barreira e Yanca Barreiro, mãe e irmã de Pétala Barreiros usaram as redes sociais para tecerem críticas a Marcos Araújo , ex-marido da ex-peoa e pai dos fihos dela.

Eunice disse que um dos filhos de Pétala, Lorenzo, sofreu bullyng na escola porque os colegas acreditam que ele não tem pai. “O pior e ver o sofrimento das crianças, bullying na escola. Esses dias um coleguinha disso ao Lo: você não tem pai! E ele respondeu tenho sim, ele esta nos Estados Unidos e assim que acabar o covid ele vem ver", escreveu ela.

O comentário vem depois da irmã de Marcos o elogiar nas redes sociais.“Hoje nesse dia dos Pais gostaria de pedir licença pros outros Pais presentes em minha vida pra falar deste Homem, deste Pai que sempre fica nos bastidores e nem sempre reconhecido como deveria, quase nunca na verdade. Afinal ele é sempre o primeiro a ser apedrejado para defender os seus. Queria homenagear hoje O Pai Irmão, o Pai Filho, o Pai Tio, o Pai Patrão, o Pai Amigo, O Pai mais amigo e companheiro que existe” iniciou a ex-cunhada de Pétala Barreiros.



“Homem humilde que aprendeu com o pai a ser o melhor Pai do mundo não só para os seus filhos, mas pra todos que tem a oportunidade de conhecê-lo (…) É o exemplo em vida do meu Pai que se foi, mas que deixou um grande homem no seu lugar com o mesmo coração generoso os mesmos princípios que segue seus ensinamentos e hoje gostaria de lhe desejar meu querido irmão @marcosaudiomix em nome do meu Pai e de todos que sei que sente um orgulho enorme de você”, completou ela.

A irmã de Pétala, Yanca Barreiros, também se revoltou com a declaração e disse: "Que homenagem linda que a irmã do genitor fez para ele. Só esqueceu uma parte: A VERDADE”, a verdade".

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente