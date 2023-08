Dia dos Pais: famosos celebram ao lado dos filhos e ganham homenagens

Zé Felipe e Leonardo

O cantor Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo, e pai de Maria Alice e Maria Flor, celebrou o Dia dos Pais no Instagram. "Gato, lembrar de você faz meu coração sorrir. Obrigado por tudo. Você é minha inspiração e meu porto seguro. Ser pai me ensinou muitas coisas, mas a principal delas é ter o maior amor do mundo bem diante de nós. Ver o amor em tudo nos nossos filhos. Minhas Marias são minha vida, me vejo assim nos seus olhos. Te amo, PAI! Feliz Dia! Feliz Dia Dos Pais a todos os pais do Brasil e do mundo", disse ele.