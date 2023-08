Irmãos Vitti e o pai, João

João é pai de Rafael e Francisco, ambos frutos do casamento com a também atriz Valéria Alencar. Os dois filhos decidiram se inspirar nos pais e seguiram nas artes cênicas. Rafael entrará no elenco de “Terra e Paixão”, e Francisco é conhecido pela interpretação de Filipe em “Malhação - Seu lugar no mundo” (2015).