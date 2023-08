Rodrygo Goes

O atacante do Real Madri esteve envolvido em uma polêmica em 2022, após Pamella Souza revelar que o jogador não estava cumprindo as responsabilidades paternais com os filhos gêmeos. Na época, a Justiça determinou que o atacante pagasse 20 salários mínimos para os bebês, mas a defesa do jogador recusou, oferecendo pagar somente dois salários mínimos. Ele foi duramente criticado nas redes sociais e a justiça negou o pedido dele de redução.