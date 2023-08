Reprodução/ Instagram Thiago Nigro e Marcelo D2

Thiago Nigro, o Primo Rico, usou as redes sociais para rebater uma fala de Marcelo D2. O cantor debochou da influência do coah ao dizer “qualquer um hoje em dia é influenciador”. O artista fez a fala quando participou do novo programa Rango Brabo, comandado pelo comediante Diogo Defante, no canal do PodPah, há alguns dias.



Leia também Grávida, MC Mirella rebate críticas após mostrar mudanças no corpo

O coach disse que concorda que qualquer um pode virar influenciador e, em seguida, alfinetou o cantor. "Alguns influenciam os outros a fumarem o dia inteiro e xingarem uns aos outros, enquanto outros incentivam pessoas a trabalharem e irem atrás do seus sonhos", escreveu Nigro nos stories.



Por fim, ele ainda debochou ao dizer que estava surpreso por D2 lembrar do rosto dele, insinuando que o artista deveria ter a memória ruim devido ao uso de substâncias.







+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente

(