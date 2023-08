Pães: famosas que criam os filhos sozinhas

Isabeli Fontana

Isabeli tem dois filhos de relacionamentos diferentes: Lucas, de 16 anos, do relacionamento com o ator Henri Castelli, e Zion, de 20, filho dela com o ex-modelo Alvaro Jacomossi. Mesmo com os pais assumindo os filhos, a modelo afirmou à revista "Viva!", que viveu uma rotina "louca e turbulenta", pois não pôde contar com a ajuda de ninguém nos cuidados com os filhos.