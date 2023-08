Reprodução/ Instagram/ Globo Elenco de Vai Na Fé se reúne para assistir último capítulo e repercute

Na última sexta-feira (11), foi exibido o último capítulo de "Vai Na Fé", novela das sete da Globo, e o elenco se reuniu para assistir. Os internautas não deixaram de comentar as reação dos atores e as cenas finais da trama, fazendo com que a novela se tornasse um dos assuntos mais comentados do Twitter.



Com um elenco majoritariamente negro e com temáticas sociais, "Vai Na Fé" foi um sucesso entre o público. E no capítulo final não seria diferente. "É isso, acabou uma das melhores novelas das sete de todos os tempos. Foi lindo demais e todo o sucesso é mais do que merecido. Todos esses personagens fizeram história", disse um internauta.



"QUERO VER MINHA FAMÍLIA BEM MEUS AMIGOS BEM TODO MUNDO BEM!!! #VAINAFÉ !!!!!!!!!!!"



É isso, acabou uma das melhores novelas das sete de todos os tempos. Foi lindo demais e todo o sucesso é mais do que merecido. Todos esses personagens fizeram história. pic.twitter.com/FPpWjABTKm — Sérgio Santos (@ZAMENZA) August 11, 2023













O casamento da Sol com o Ben sendo abençoado pela religião de cada um. REPRESENTATIVIDADE! #VainaFé pic.twitter.com/iR1R7KngrC — Matheus (@odontinho) August 11, 2023

Muitos ainda elogiaram a interpretação de Sheron Menezzes, no papel da protagonista Sol. "Sheron Menezes é uma potência em forma de atriz que esperou vinte anos pra ter chance de estar no lugar de protagonista que sempre foi seu visto o estado de graça em que deu vida a Sol do início ao fim da novela contando uma história linda que vai deixar saudades!", escreveu outro usuário do Twitter.



Sheron Menezes é uma potência em forma de atriz que esperou vinte anos pra ter chance de estar no lugar de protagonista que sempre foi seu visto o estado de graça em que deu vida a Sol do início ao fim da novela contando uma história linda que vai deixar saudades! #VaiNaFé pic.twitter.com/cfokzmvIBL — Gregory House (@IdoctorhouseI) August 11, 2023













Emílio Dantas, que fez o vilão Theo, também foi aclamado. "A sequência completa do Theo tentando m4t4r Sol e sendo preso. Sem palavras pra Emilio Dantas que foi um dos grandes nomes de #VaiNaFe e arrasou nesse papel de vilão! AMO ESSE HOMEM", pontuou um fã.



o sorrisão da carol com a tranquilidade de quem foi resgatada, como ela mesma disse, o abraço da sheron e do samuel com a emoção de quem representou tantos na tela, o entusiasmo do loreto como quem entregou o personagem mais irreverente da carreira.



fizeram história #vainafé pic.twitter.com/cnFONCLxTo — alex dunphy barbosa (@thkalinda) August 12, 2023





O elenco se reuniu para assistir o último capítulo e os internautas teceram mais elogios sobre eles:



eu amo tanto esse ): tô assim com tudo que vejo dele... chorando e chorando. samuel é meu orgulho #VaiNaFe pic.twitter.com/Vu0oqTtj1l — bru secco (@worldsecco) August 12, 2023





sem dúvidas a clara moneke foi a grande revelação de vai na fé e a gente ainda vai ver muito ela na telinha brilhando, kate de longe foi a melhor personagem disparada. #VaiNaFe pic.twitter.com/CQkazWi1rW — matheus (@whomath) August 11, 2023

















Carolina Dieckmann diva que brilhou muito como Dra. Lumiar e estava ainda mais linda nesse último capítulo! #VaiNaFe pic.twitter.com/uGzdW2NV4P — bru secco (@worldsecco) August 11, 2023













Durante a trama, os atores fizeram diversas festas nos bastidores. E assim foi feito mais uma vez. Após a exibição do último capítulo, eles comemoraram:



O ELENCO CANTANDO JUNTINHOS A EXIBIÇÃO DA ABERTURA PELA ÚLTIMA VEZ!!!! que lindos, eu amo essa música.



O SOL PRA GENTE SEMPRE VAI NASCER AAAAAA #vainafé pic.twitter.com/wg0kFSLXQt — alex dunphy barbosa (@thkalinda) August 11, 2023









José Loreto, Samuel de Assis e Sheron Menezzes cantando “Vai Dar Certo,” na noite de despedida. 🤍 #VaiNaFé pic.twitter.com/B57DZv0NrM — Daily Bensol (@dailybensol) August 12, 2023









o loreto botando a sheron e a carolina pra cantarem se eu fosse casado com ele KKKKKKKKKKKK VSF #vainafé pic.twitter.com/0WignCjzsj — gabizinha 🍀 (@dieckmxnn) August 12, 2023









se tem eles, tem um microfone e um som 🗣🗣🗣🗣



e pense num homem grato por ser par romântico de Carolina Dieckmann e Sheron Menezzes é esse José Loreto, viu?! mas não julgo mesmo #vainafé pic.twitter.com/3mqEEzu2c3 — alex dunphy barbosa (@thkalinda) August 12, 2023













