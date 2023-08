Tatá Werneck faz 40 anos: atriz teve namoro com Góes e apelido de Xuxa

Namoro com par romântico

Durante "Haja coração" (2016), Tatá Werneck se relacionou com ator Gabriel Godoy, que fez par romântico com ela na novela. No programa "Lady night", ela entrevistou o autor do folhetim, Daniel Ortiz, que disse: "Você me deu muito trabalho nos bastidores". A apresentadora, então, respondeu: "Dei. Porque eu caí naquela roubada, que é uma me***, que é você se apaixonar pelo par romântico".