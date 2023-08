Reprodução/ Instagram Ex-namorada de cantor diz que foi trocada por Pabllo Vittar

Quele Souza usou o Instagram para falar do fim do namoro com cantor baiano Danrlei O Kannalha. Ela afirmou que foi trocada por Pabllo Vittar. A declaração veio pós o site Alô Juca divulgar que o artista tinha terminado para ficar com a intérprete de K.O.



"Chorei três meses sem parar. Era a maior falta de respeito eles dois. Ele ainda estava namorando comigo", diss Quele, que ainda afirmou que desconfiava da relação dois dois, que gravaram juntos Penetra.



"Eu estava desconfiada. Ele falava que só estava trabalhando... Ficavam na putaria os dois e falando que era trabalho, que eu tinha que entender. Fiquei doente porque tudo ele me culpava", completou.

Quele contou que pediu para voltar: "Ainda me senti culpada e pedi perdão a ele para voltar. Ele não quis porque disse que estava apaixonado pela Pabllo".



Ela ainda alegou que o interesse de Danrlei O Kannalha em Vittar seria por interesse: "Ele teve a cara de pau de me dizer que precisava da Pabllo para ajudar ele a crescer nacionalmente. Disse que a Pabllo tinha que achar que ele estava apaixonado para ajudar ele a crescer e que eu não somava em nada na vida dele por eu não ser famosa", afirmou.

A assessoria de Pabllo Viitar afirmou a Quem que a acusação de affair não é verdade.



