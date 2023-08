Reprodução/ Twitter Bruna Marquezine canta para Xolo Maridueña em show de Taylor Swifft

Na última quarta-feira (9), Bruna Marquezine foi ao show de Taylor Swift em Los Angeles, nos Estados Unidos, com o ator Xolo Maridueña, que faz o par romântico da atriz no filme "Besouro Azul".

Marquezine apareceu cantando o refrão de You Belong With Me (Você pertence a mim) para o ator. O momento foi postado, na última quinta-feira (10), por João Figueiredo no Instagram, marido Sasha Meneghel.

O início de um sonho… DEU TUDO CERTO! 🤩 Bruna Marquezine e Sasha mostraram que são gente como a gente quando o assunto é Taylor Swift. As BFFs aproveitaram muuuito o show da loirinha nos EUA e compartilharam tudo em suas redes. Elas ainda foram acompanhadas pelo marido da… pic.twitter.com/S8PEL9noxC — Hugo Gloss (@HugoGloss) August 10, 2023

Bruna e Xolo interpretam os personagens Jenny Kord e Jaime Reyes em Bezou Azul, que estreia em 17 de agosto.



