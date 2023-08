Reprodução/Instagram A colombiana ainda concorre a outros prêmios do evento





A cantora Shakira foi uma das artistas apotadas para ser homenageada no VMA em 2023.

De acordo com o jornal The Sun, artista pode receber o Video Vanguard Award, que conta com apresentação dos maiores hits da carreira musical da cantora.

O prêmio ocorre desde 1984, que é um dos mais representados e aclamados pela indústria musical. Artistas como Beyoncé, Madonna e Britney Spears já ganharam a premiação. Segundo a empresa, Shakira aida está negociando as apresentações.

"O negócio ainda não está fechado. Se você aceita o prêmio, você tem que dar uma performance gigante."Eles ainda estão trabalhando nisso, mas todo mundo quer fazer isso acontecer. Seria uma grande honra."

Além do prêmio, Shakira pode conconcorrer as categorias de Artista do Ano; Melhor Clipe Latino e Melhor Colaboração do Ano.