A modelo Bruna Lombardi, de 70 anos, compartilhou no perfil do Instagram, fotos antigas de um ensaio fotográfico, nesta quinta-feira, (10), e contou que se sentiu desconfortável durante as sessões de fotos.

"Tem história por trás desse ensaio de fotos. Eu estava brava porque não queria usar esse maiô achando muito exagerado e brilhante. As produtoras de moda acabaram me convencendo a tentar, já que eu mesma aprovaria as fotos”, iniciou.

“Fiz o que pediram, mas contrariada e com cara de irritação, achando que ia ficar tudo horrível... No final pedi mil desculpas pra elas e fomos todas tomar um vinho e dar risada...Mas eu saí brava em todas as fotos rsrs", relembrou a atriz.

No comentários, internautas elogiaram a modelo. "Você é um evento da natureza. Inspiração pra todas nós mulheres.", disse uma seguidora, "Linda e pra completar sem nenhum fotoshop . Isso sim é beleza natural.", comentou outro fã.

Recentemente, Bruna Lomabrdi foi clicada ao lado do marido Carlos Alberto Riccelli, em um show da cantora Adriana Calcanhoto. O casal está junto desde 1994 e não é muito de aparecer nas redes sociais.

Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccelli são muito meta de romance: 40 anos de casamento, um filho de 35 e ainda lindos e joviais por viverem num eterno romance pic.twitter.com/1QA9iEJPYZ — Julio (@juliohamm) December 13, 2018