Maite Proença de 'Felicidade'

Maitê Proença viveu a segunda Helena de Manoel Carlos, na novela "Felicidade", em 1991. Atualmente, a atriz está em cartaz com a peça "O Pior de Mim" no Teatro das Artes, no Rio de Janeiro. A última novela em que atuou foi "Liberdade, Liberdade", em 2016. Mesmo fora das telinhas, Maitê ganhou evidencia, nos últimos anos, ao assumir o relacionamento com Adriana Calcanhoto, em 2021. No entanto, elas não estão mais juntas.