O ponto-chave na vida do Padre Marcelo Rossi foi o acidente que sofreu em 2019, após uma fiel o empurrar do palco. Na época, ele era magro e lutava contra anorexia. "Foi um momento em que Deus me concedeu uma graça. Eu caí e saí melhor do que a queda, que era para eu ter morrido”, disse ao g1.