Homenagem a Gal Costa

O show inicial também contou com uma homenagem a Gal Costa, que morreu em novembro do ano passado. Preta Gil cantou "Força Estranha" e foi surpreendida por Ivete Sangalo, que entrou para fazer um dueto com ela. Vale lembrar que a filha de Gilberto Gil era afilhada de Gal e enfrentou um câncer no intestino nos últimos meses.