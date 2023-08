Comunicado da família

No anúncio da morte, a família abriu a luta contra a doença. "É com grande tristeza que compartilhamos que, em 5 de agosto, Bryan Randall morreu pacificamente após uma batalha de três anos contra a ELA. Bryan escolheu, desde cedo, manter sua jornada com a ELA privada e aqueles de nós que cuidamos dele, fizeram o possível para honrar seu pedido".