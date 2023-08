Incêndio

O "Fantásticos" começou com imagens do incêndio que destruiu os arquivos do programa em 4 de junho de 1976. As cenas continham muita fumaça, profissionais correndo desolados. Edna Palatnik, gerente do Grupo Globo, contou sobre o dia do acidente: "Eu me lembro da angústia das pessoas se arriscando fisicamente pra recuperar o que podiam de equipamentos e registros, fitas, filmes".