Guerra com Deborah

Oito meses depois e perto de "A Fazenda 15", Deolane Bezerra voltou a se envolver em polêmicas com rivais do reality que ela tanto menospreza. Internautas identificaram que Deolane e o amigo Álvaro refizeram uma cena de briga da advogada com a rival Deborah. A ruiva, então, provocou Deolane. “Entrei na sua mente que nem água, você não esquece. Já contou para eles que você nunca me procurou aqui fora? Que não sustentou o que falou lá em ‘A Fazenda’? Vem me pegar, mas vem sozinha, sem aquela palhaçada que você faz com segurança”, alfinetou Deborah, que chamou Deolane para a porrada.