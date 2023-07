Reprodução/Instagram Rafa Vitti posta foto no espelho e detalhe na calça chama atenção

Rafa Vitti chamou a atenção da web ao compartilhar uma foto em frente ao espelho do camarim nos Estúdios Globo.

O ator, que vai participar da novela das nove 'Terra e Paixão', posou caracterizado, porém, um detalhe na calça roubou cena.

"Aos poucos me ambientando nesse universo incrível de Terra e Paixão, e a cada dia descobrindo um pouquinho mais sobre esse cara que também é uma novidade pra mim. Fazendo tudo com muito carinho pra vocês. Obrigado Walcyr Carrasco e Luiz Rios pela confiança. Em breve teremos Hélio na novela", escreveu ele na legenda.

"To te vendo escondida ali na calça", brincou Hugo Gloss, marcando a esposa do ator Tata Werneck. "Sim. Tava me balançando na rede", respondeu ela.

Os seguidores também comentaram sobre o volume. "De malas prontas", disse uma; "Vai viajar pra onde?", brincou outra; "E essa lanterna no bolso?", questionou um terceiro.

