Kim Kardashian e polêmicas: os altos e baixos da socialite

Uma sex tape criou um império

Não se pode esquecer o grande início de tudo, o motivo que fez Kim e a família Kardashian chegarem aos holofotes: uma sex tape. Divulgado em 2007, o vídeo mostra Kim tendo relações sexuais com o então namorado, Ray J Norwood. A fita foi gravada durante uma viagem do ex-casal a um resort no Cabo, no México, e foi 'vazada' pela empresa de filmes pornôs Vivid Entertainment sob o nome Kim Kardashian, Superstar. Pouco depois da divulgação do vídeo hot, Kim e sua família iniciaram as gravações de Keeping Up With The Kardashians; o resto é história.