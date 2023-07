Reprodução/Instagram Marido de Tori Kelly se manifesta em meio a internação da cantora

O marido da cantora gospel americana Tori Kelly fez uma publicação preocupante no Instagram nesta terça-feira (25). A artista está internada na UTI em um hospital de Los Angeles com coágulos sanguíneos nas pernas e pulmões.

Pelos Stories do Instagram, André Murillo postou uma tela preta com a cantora cantando um trecho de Where Do I Fit In, de Justin Bieber.





Na letra, o artista diz: "Quando estou sozinho e o medo é tudo que vejo / Sentado no silêncio com essas inseguranças / É então que você me lembra, você está me abraçando forte / E você me ama completamente, você está sempre ao meu lado".

Tori Kelly passou mal no domingo (23) quando começou a sentir o coração disparando enquanto jantava com amigos. A cantora perdeu a consciência e foi levada para o Hospital Cerdars-Sinai, onde médicos detectaram coágulos sanguíneos em torno de seus órgãos vitais.

