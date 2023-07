Reprodução/Instagram Polícia conclui investigação da morte do ator Jeff Machado

A Polícia Civil do Rio de Janeiro finalizou o inquérito que apurou o desaparecimento e morte de Jeff Machado. De acordo com a investigação, o ator foi morte por motivo fútil, denominação usada quando a causa é desproporcional ao crime.

Bruno de Souza, atualmente preso e indiciado, enganou o ator quando fingiu ser um produtor de TV, prometendo um papel em uma novela para ele. Após Jeff pagar R$25 mil, Bruno percebeu que não conseguiriam manter a mentira e resolveu matá-lo.

Já Jeander Vinicius da Silva Braga, também preso e indiciado, foi quem transportou o corpo do artista até um imóvel alugado por Bruno. Jeff foi enterrado dentro de um baú de usado para decoração.

Jeff Machado morreu no dia 23 de janeiro, quatro dias antes da família registrar o desaparecimento. A polícia concluiu que, nos dias seguintes do crime, Bruno tentou vender o carro do ator e também ganhou R$7 mil nos cartões da vítima, além de furtarem telefones, notebook, televisão e jaqueta de couro do ator.

A investigação também explicou o que aconteceu com os oito cachorros de racha de Jeff, que após o crime, foram levados a um centro espírita e mantidos em condições de maus-tratos físicos e psicológicos, e depois abandonados na rua. O responsável pelo local foi indiciado por maus-tratos aos animais.

