Reprodução/Instagram The Rock conhece fã mirim em almoço surpresa

O astro de Hollywood, Dwayne Johnson, preparou uma surpresa especial para presentear Luna Perrone, uma garota que é sua fã e está lutando contra um câncer há alguns anos. Em um vídeo publicado neste domingo (23), o ator conta também se tornou fã de Luna após conhecer a história da menina e que decidiu preparar o almoço para que eles pudessem se conhecer.

Junto a sua equipe, o ator convidou Luna e sua família para um almoço em um hotel em Bel-Air, nos Estados Unidos, no entanto, foi avisado que – apesar do almoço especial – ele não poderia comparecer.

"Um dia muito especial. Finalmente vou conhecer uma jovem muito especial e forte, a Luna Perrone. A Luna é uma garota incrível e inspiradora, que luta contra um câncer já há alguns anos. Ela é a minha maior fã e sempre quis me conhecer”, escreveu na legenda.

“A minha equipe e eu preparamos esta grande surpresa para a Luna. Ela acha que vai ter um almoço 'arranjado pelo The Rock', porque infelizmente, o 'The Rock está fora da cidade'", continuou ele.

De repente, durante o almoço, The Rock aparece com seu prato na mão, pedindo para se sentar à mesa com as convidadas, que ficam sem acreditar. Luna fica sem reação, até que se levanta para dar um abraço no ídolo.

"Que momento! Me sinto honrado por finalmente ter conhecido a Luna! Eles dizem, nunca conheça os seus heróis, porque ficará desapontado. Bem, conheci a minha heroína e ela foi fantástica! Força, Luna, estamos todos torcendo por você. Com amor, DJ. Coisas assim sempre, sempre, serão a melhor parte da fama", completou.