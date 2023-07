Reprodução/Instagram Selena Gomez comemorou seus 31 anos neste sábado (22)

Selena Gomez comemorou seu aniversário de 31 anos em grande estilo, com a presença de suas amigas famosas, Paris Hilton e Christina Aguilera, e até uma sessão do filme Barbie.

Em fotos compartilhadas em seu Instagram, a atriz aparece em um minivestido vermelho com apliques florais e sandálias pretas de tiras.

Outras fotos mostraram Gomez dançando e posando com convidados da festa, enquanto uma foto capturou o momento em que um bolo de aniversário gigante iluminado com estrelinhas foi apresentado a ela.

Nos stories, a estrela de “Only Murders in the Building” ainda compartilhou fotos de uma sessão especial privada com o filme protagonizado por Margot Robbie e Ryan Gosling.

Reprodução/Instagram Selena Gomez teve sessão privada do filme Barbie em sua festa de aniversário

Após o filme, o grupo desfrutou de um jantar íntimo, com Gomez usando um vestido rosa brilhante e batom combinando enquanto ela descansava a mão no queixo com “cara de tédio”.

"Feliz Aniversário, linda! Foi muito divertido comemorar com você ontem à noite!”, escreveu Paris Hilton em seus stories no Instagram.

Nos comentários da publicação, algumas celebridades brasileiras parabenizaram a aniversariante, como Maisa, Marina Ruy Barbosa e Larissa Manoela.