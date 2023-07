Reprodução/Instagram Gisele Bündchen abre álbum de fotos de aniversário ao lado da irmã gêmea

Gisele Bündchen abriu o álbum de fotos de aniversário em viagem ao lado da filha caçula, Vivian, da irmã gêmea, Patrícia, e da sobrinha. A supermodelo brasileira comemorou a chegada dos 43 anos na quinta-feira (20) e agradeceu o carinho dos fãs.

"Queria agradecer a todos que tiraram um tempinho para parabenizar e mandar boas energias no nosso aniversário. Tenho tanta sorte de poder passá-lo com minha irmã gêmea e nossas pequenas. Me sinto abençoada por estar rodeada de tanto amor", escreveu ela.

As quatro fizeram uma viagem "só de meninas" e registraram cliques em um cenário com montanhas, lago e cachoeira. Em outro momento, Gisele e a filha aparecem na neve. Veja:

Além de Vivian, de 10 anos, Gisele Bündchen também é mãe de Benjamin, de 13, fruto do casamento com Tom Brady. Ela e o atleta americano oficializaram o divórcio em 2022.