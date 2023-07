Reprodução/Instagram Alinne Moraes relaxa à beira-mar

Alinne Moraes está aproveitando o domingo (23) para relaxar e se divertir ao lado do filho, Pedro, à beira do mar. A atriz de 40 anos esbanja boa forma e arranca elogios dos seguidores aparecendo de biquíni sentada em um deck.

“What are you looking at?", escreveu a atriz na legenda - "Para onde está olhando?", em tradução livre.

“E esse PRIMEIRO GRADIENTE! Hahahaha”, comentou um seguidor, se referindo ao gravador de brinquedo ao lado da atriz, que foi sucesso entre as crianças na década de 1980. “Uma deusa”, disse outra pessoa. “Uma sereia”, disse outra.

Horas antes, a atriz compartilhou um vídeo brincando com o filho na praia, quando encontraram uma estrela do mar. Veja abaixo: