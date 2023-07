José de Abreu

Durnate a pandemia, a atriz Maria Zilda revelou ter sofrido durante as cenas com José de Abreu, em "Bebê a Bordo". Questionada se teria beijado alguém com bafo, ela respondeu: "Já! Era uma coisa insuportável. Evidentemente, ele bebia. Era [cena] externa, ele suado e já tinha o cheiro do suor, mais o do cigarro, mais o da bebida. Era uma coisa insuportável. O Zé era um bicho", detalhou.