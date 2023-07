Processo judicial e indiretas: relembre brigas entre os sertanejos

Simaria x Gusttavo Lima

Simaria causou polêmica durante a participação em um podcast ao revelar que Gusttavo Lima teria se inspirado nela e na irmã Simone. “Quando ele viu a gente pela primeira vez, ele não era explodido como é, então quando ele me viu e viu a Simone, ele falou assim: ‘Vocês criaram o projeto mais f*da do mundo, que é o Bar das Coleguinhas’. É tanto que ele foi lá e fez o ‘Buteco’, inspirado no quê? No ‘Bar das Coleguinhas’. Eu não tenho papas na língua, eu falo a verdade”, disse a sertaneja. Gusttavo Lima não teria gostado do comentário e durante uma entrevista riu debochando da situação envolvendo as irmãs.