Britney Spears

Por mais que a cantora não tenha "parado oficialmente" a carreira, Britney foi o principal nome da música nos anos 2000 e tudo indica que 2023 será o grande ano do retorno da cantora ao mundo musical. O último lançamento oficial de Britney foi em 2015, com o álbum "Glory", e em 2022 a cantora fez parceria na faixa "Hold me closer" com o cantor Elton Jhon.