Reprodução Instagram Andressa Urach

A modelo Andressa Urach anunciou, nesta quarta-feira (19), que vai vender conteúdo adulto na plataforma Privacy. A decisão acontece após uma série de brigas entre Urach e a Igreja Universal.



Segundo Andressa Urach, os fãs vão ter a oportunidade de conhecer "uma Andressa que ninguém nunca viu" através dos conteúdos sensuais. "Gosto de ser desejada, de ver essa procura por mim, saber que os meus assinantes estarão lá por mim, então darei o meu melhor nos conteúdos para a plataforma. Eu tô muito feliz, quero causar muito, quero colocar muito conteúdo que vai chocar as pessoas, claro, tudo com moderação. Conteúdos exclusivos que irão mexer com a imaginação do público, tanto masculino quanto feminino", declarou Urach.

Para a produção de conteúdo adulto após a briga com a Igreja Universal , Andressa que confessou ter gastado mais de um milhão em procedimentos estéticos, disse que realizou outros procedimentos recentemente, tudo para estrear em grande estilo na plataforma: "Fiz uma lipoaspiração, um procedimento no nariz para deixá-lo mais empinado e quero aumentar os meus seios, algo bem grande mesmo, mas quero ganhar dinheiro primeiro, agora é momento de faturar", contou Urach, que cobra R$ 200 por uma assinatura mensal.





Urach, inclusive, pretende ampliar os negócios. A ex-A Fazenda vai realizar shows de strip-tease pelo Brasil a partir de setembro. "Estou organizando só o repertório e os looks que irei usar. E inclusive irei postar os bastidores desses shows no meu Privacy", avisou.

Recentemente, Urach foi criticada por revelar que o filho, de 18 anos, é o responsável por gravar os conteúdos adultos da modelo. "Tenho vergonha não, estou bem sereno com a decisão dela", rebateu Arthur Urach, diante das críticas para a mãe.