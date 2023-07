A atriz Roberta Gualda pediu ajuda por meio do perfil do Instagram para denunciar perfil falso no Tiner, nesta terça-feira, (18).

"Amigos do Tinder, não estou no Tinder! Descobri esse perfil hoje e não sei se fico nervosa ou lisonjeada por alguém achar que vai atrair gente com as minhas fotos. Mas, brincadeiras à parte, acredito mesmo que as ramificações desse tipo de mentira podem ser trágicas", disse ela.

A artista ainda complementou na publicação. "Eu não sei se 'Isabela' só tem baixa autoestima ou está aplicando golpe por aí, essa é uma. Agora imagina se a pessoa que tem sua foto inadvertidamente vinculada a um aplicativo de namoro tem um marido ou namorado machista, inseguro e agressivo? Quem estiver por lá, por favor, me ajude a denunciar esse perfil. Desde já agradeço. Beijos!", finalizou.

Muitos internautas ficaram preocupados com a situação. "A que ponto chegamos", disse um seguidor, "Que angustiante", completou outro, "Povo sem ter o que fazer...", falou uma fã.

