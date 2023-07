Reprodução / Instagram / @marcosppaiva0 Marido de Marcos Caruso se declara no aniversário de 5 anos

Nesta segunda-feira (17), o marido de Marcos Caruso, Marcos Paiva, postou uma foto rara no Instagram, onde aproveitou para comemorar os 5 anos de casamento e se declarar para o ator.

"Há 5 anos, no dia 18 de julho de 2018, por obra do destino, magia da vida, vontade do universo ou - simplesmente - por que as estrelas se alinharam na combinação certa, numa tarde fria e chuvosa de inverno, eu fui tomar um chá no shopping do Leblon, sem poder imaginar - que do outro lado da esplanada - estaria aquele que viria a ser o homem da minha vida", iniciou Marcos.

"Sem motivo algum aquele homem olhou para mim e os seus olhos fixaram-me. Depois de algumas trocas de olhares inocentes, convidei-o para se sentar comigo. Começamos a falar, e o papo é tão bom, que estamos conversando e rindo até hoje, sem nunca mais nos largarmos", continuou.

"Desde então, temos caminhado lado a lado, no mesmo sentido, com o respeito, o carinho, a cumplicidade, a empatia, a generosidade e - sempre - o amor como pano de fundo! As trocas são muitas e sei que, hoje, somos maiores, mais crescidos e mais completos, com tudo o que temos aprendido e ensinado um com o outro", declarou o marido.

"Há tanta coisa para dizer sobre o meu marido, sobre este ser humano maravilhoso que está aqui ao meu lado e que todos vocês conhecem, mas acima de tudo, o que quero dizer é obrigado. Obrigado por teres ajudado a criar o porto seguro que é este espaço que existe entre nós. Amo-te", disse.

"Amo-te muito e este Amor é tão grande e tão forte que é tudo o que posso desejar é que muita saúde, para continuarmos sempre assim, juntos de mão dada por muitos anos, por todos os anos que a vida decidir que temos para viver", finalizou a declaração.

Nos comentários, amigos elogiaram o casal e desejaram felicidades. “Meus Marcos amados. Quero vcs felizes para sempre assim, todos os dias”, disse Eliane Giardini. Que lindos. Viva você!! Viva os encontros e viva o amor! Amoçes”, falou Rodrigo Fagundes. “Que lindo texto… meu amor você merece tudo isso e muito mais! Você é especial, sabia que ia encontrar alguém tão especial quanto… não poderia ser diferente. Felicidades sempre”, desejou uma amiga do casal.