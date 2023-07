Reprodução/Instagram Sueli, mãe de Kevinho, está em tratamento contra um câncer





O cantor Kevinho usou as redes sociais para postar uma declaração à mãe, Sueli, que está enfrentando um câncer, nesta terça-feira, (18).

"Mãe, queria dizer primeiramente que você é, e sempre vai ser o meu alicerce e o que sinto por você é inexplicável! Muito obrigado por tudo que fez e faz e por ser nossa força todos os dias, saiba que vejo em você um poço de fé e esperança", escreveu ele.

"É você que me motiva a acreditar que tudo ficará bem! Admiro tudo em você, a sua determinação, sua garra, sem você não sei o que seria da nossa família, já vivemos momentos ruins e momentos incríveis e nunca desistimos e não vai ser agora que vamos desistir. "A cada dia que passa, eu vejo a sua força e tenho certeza de que logo você estará 100% livre dessa doença maldita. Será mais uma luta vencida para seu histórico de vitórias, se Deus quiser e tenho certeza que ele quer", completou.

Ao final da carta, o funkeiro admirou o carinho pela mãe: "Eu amo você demais e estou ao seu lado para o que der e vier, você é o meu maior orgulho e vamos juntos vencer mais esse obstáculo da vida", finalizou.

Sueli está internada no Hospital Israelita Aberlt Einstein. Além disso, vários fãs e colegas do artista desejaram melhoras à ela. "Deus tá agindo", disse o cantor Léo Santana, "Enviando energias positivos e torcendo por uma melhora rápida!, comentou um amigo do funkeiro, "Só em oração", falou uma seguidora.

Nos stories, Kevinho apareceu bem emotivo e chorando diante o acontecimento. "Ver você assim me dói a alma! Mas tenho fé que logo a cura vem", lamentou.