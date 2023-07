Reprodução/Instagram Paolla Oliveira recria imagens da infância

"O tempo passa… E eu fico com a pureza da resposta das crianças. A vida é bonita, é bonita Brincadeira que rolou no reels! O que acharam? Arrasta pro lado", escreveu Paolla Oliveira em seu Instagram, neste domingo, ao postar fotos recriando fotos suas da infância.

Com roupas parecidas, meia e sapato infantis, Paolla mostrou a passagem do tempo e recebeu várias interações dos fãs nos comentários. "Tua delicadeza e perfeição atravessam o tempo e se traduzem nessa foto #AMEI", escreveu um. "ja dizia kelly key: baba, a criança cresceu 🔥 kkkkkkk linda desde sempre, hoje um mulherão com a mesma alma de sapeca", disse outro. "Linda", "Que amor", "A mini paolla tá muito orgulhosa da sua linda e brilhante trajetória!", foram outros comentários recebidos pela atriz.