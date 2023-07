Reprodução/Instagram Mel Maia postou foto de MC Daniel nos Stories

Mel Maia publicou, na tarde deste domingo (16), uma foto do MC Daniel nos Stories do Instagram, e os fãs do ex(?)-casal ficaram animados. "Talvez eles escolheram manter o relacionamento no off de tanta gente metida e chata que tem na internet,além de ficar sempre inventando coisas sobre eles.Talvez muitos casais precisam disso para ter um pouco de paz entre os dois.Se estiverem juntos e felizes isso importa a eles dois", comentou um seguidor.

"Esses dois tão ficando chato já , e olha que eu gostava demais deles juntos!", escreveu outro. "Gente tá óbvio que eles estão juntos né. Mais eu não acho errado ela esconder não, se tem uma coisa que tem muito é energias ruins, pessoas torcendo contra, a Internet tem o pode de acabar com tudo. Deixa eles viverem o romance deles no off, se ela escolheu assim é pq tá fazendo bem", anallisou um fã, no perfil @subcelebrities.