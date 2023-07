Reprodução/ tiktok Anitta ensina Emily Ratajkowski a fazer o quadradinho

"Pedi para a Anitta me ensinar a fazer o movimento que é sua assinatura, o 'Quadradinho'. Assistam e me vejam falhar miseravelmente", disse a modelo Emily Ratajkowski em seu TikTok, ao compartilhar o momento em que tenta aprender o rebolado do funk com a cantora carioca.

Anitta participou do podcast High And Low e tentou ensinar a modelo criadora do programa, a fazer o famoso 'quadradinho', um passo de dança do funk que envolve rebolado. A top compartilhou o momento e, na legenda do vídeo na rede social, escreveu: "Te amo, Anitta!". Veja como foi!