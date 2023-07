Reprodução/Instagram Karen Bacic disse que boy lixo a gente não recicla

Karen Bacic respondeu a uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram neste domingo (16) e disse que se tem uma coisa que ela aprendeu em 'Casamento às cegas' é que a gente não recicla 'Boy Lixo'.

Ela também explicou como foi feito seu divórcio, já que se casou no programa e se separou pouco tempo depois. Para quem não sabe, o casamento no programa é uma união estável feita em cartório; ela não altera o status, a pessoa continua sendo solteira e não divorciada. No entanto, para a dissolução da união estável, é preciso de um advogado.

"Boy lixo a gente não recicla, manda pra terapia e foge, senão ele te leva pro lixo junto com ele", disse a participante do reality. Karen também agradeceu o apoio e o carinho que tem recebido dos fãs. "O coraçãozinho tá aí, tá batendo. Sabe quando o computador trava? Então, eu tive aquela tela azul", falou.

Perguntada se ela gostou do experimento do ‘Casamento às Cegas’, Karen contou que era fã do reality e se inscreveu para participar. "O que eu mais gostei foi de participar das cabines, que é onde a gente pode saber se o amor é realmente cego. Me joguei 100% na experiência."

Karen também disse que adorou conhecer as pessoas que conheceu no reality, pessoas com as quais ela dificilmente cruzaria fora do programa, inclusive de outras temporadas. "A família casamento às cegas é muito incrível."

Sobre o que a leva a terminar um relacionamento, Karen disse que quando acaba o respeito e a confiança, ela encerra o romance. "Deslealdade também, não vou nem falar de traição. Respeito, confiança, sem isso o relacionamento acaba", declarou.



Também perguntaram se ela ainda fala com Valmir. "Muita gente tem curiosidade de saber. Fala com Valmir ainda? Não tenho amizade com nenhum dos meus ex. Basicamente, quem sabe um dia eu possa falar sobre isso, não temos uma amizade, não desejo o mal dele, se um dia tiver uma amizade, pode acontecer", finallizou.