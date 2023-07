Reprodução/Instagram Angelica posta foto em família e tamanho dos filhos chama a atenção

"Já não sei mais qual é o mais velho e qual o do meio", comentou um seguidor na foto que Angélica, de 49 anos, compartilhou no Instagram, ao lado do marido, Luciano Huck, de 51 anos, e dos filhos Joaquim, de 18, Benício, de 15, e Eva, de 10. Na legenda, Angélica escreveu: "Família, meu maior tesouro! Entre flores e amores".

Huck tirou um tempo de férias e viajou para a Europa após a final da Dança dos Famosos, no último dia 2 de julho. Angélica vem compartilhando registros das férias em família, que está na França.

"Beni do tamanho do Joaquim", observou um fã. "Que os filhos vão ficar maiores que os pais, isso é fato", disse outro. "Família especial que tenho uma enorme admiração por vocês. Que Deus abençoe vocês sempre", escreveu mais um.