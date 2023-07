Reprodução/Instagram Claudia Raia e a filha, Sophia

Gêmeas! Claudia Raia postou uma foto nos stories do Instagram ao lado da filha, Sophia, e a semelhança entre elas chamou a atenção. Na selfie, as duas aparecem mandando beijinho e ficam ainda mais parecidas.



A jovem, de 20 anos, é fruto do casamento de Claudia com Edson Celulari, com quem também teve Enzo, de 25 anos. Luca, de 3 meses, o caçula da família, é filho da atriz de 56 anos com o ator Jarbas Homem de Mello, de 56.