Reprodução/Instagram Astrid Fontenelle retirou pedras da vesícula

Astrid Fontenelle compartilhou com seus seguidores a informação de que fez uma cirurgia para retirar pedras da vesícula. Já em casa, ela compartilhou um texto no Instagram, falando que passou pelo procedimento por prevenção e disse ainda que agora precisará de repouso para se recuperar. Ela mostrou a saída do hospital e tranquilizou os fãs.

"Bye bye hospital! Três dia muito bem cuidada e sem as muitas pedras na vesícula Eu não sentia nada nada, mas meu amado medico dr ary, me sugeriu que retirasse. Já pensou ter uma crise longe de sp?! Melhor não, né? Por isso resolvi tirar. Agora serão 10 dias de repouso real! Quietinha, pés pra cima com meia de compressão. Obrigada a todos que se preocuparam e me acarinharam. Deu certo!", escreveu no Instagram.

Nos comentários, ela recebeu apoio dos seguidores. "Melhoras Astrid! Realmente nessa situação o ditado "melhor prevenir que remediar" encaixa-se como uma luva. Pedra na vesícula uma hora resolve se manifestar. Boa recuperação", escreveu um. "Eu tive uma crise longe de São Paulo e quase morri. Fui operada às pressas!", contou outra. "Tb já tirei! Logo estará 100%!", incentivou mais um.