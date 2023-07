Reprodução/ Globo Igão diz que não quer Jair Bolsonaro no 'PodPah': 'Mata meu povo'

Igor Cavalari, o Igão, e Thiago Marques, o Mítico, os apresentadores do PodPah, participaram do Conversa com Bial dessa quarta-feira (12). Na entrevista, eles revelaram o motivo de Jair Bolsonaro (PL) nunca ter participado do podcast.



Pedro Bial perguntou o motivo do ex-presidente não ter ido ao programa e Mítico afirmou: “Não é lugar para ele lá. As pessoas me trombavam na rua: ‘Você precisa levar [o Bolsonaro no podcast] e tal, mas as pessoas esquecem que, pra sentar na nossa mesa, a gente tem que querer”. Vale lembrar que Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no entanto, já esteve no programa em dezembro de 2021.



Igão complementou: “Eu não vou levar um cara que tem falas não democráticas, que tudo que ele prega mata o meu povo, me mata. Então eu não quero ele lá. Ele não vai lá [no podcast] e é isso, e ponto, e não tem mais o que falar.”

Bial perguntou por que o PodPah nunca entrevistou o Bolsonaro, e essa foi a resposta deles:



