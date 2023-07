Abusos, racismo e cenas cortadas: Xuxa abre o jogo sobre documentário

Racismo com paquitas cortado de documentário

A apresentadora ainda revelou que uma cena foi cortada do documentário: a de Marlene Mattos definindo a aparência das paquitas. "Do documentário até foi cortado isso, que eu não sabia. Eu fui descobrir em uma conversa com as paquitas. A Marlene dizia assim: 'Eu idealizei uma loira na frente, 4 ou 8 atrás. Ela já tinha me falado isso, eu favava 'isso está errado' e ela 'é assim que eu quero", narrou ela. Xuxa disse que a ex-empresária fazia as paquitas pintarem o cabelo.