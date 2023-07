Quem é Maria Eduarda Brechane

Maria Eduarda Brechane tem apenas 19 anos e nasceu no Rio Grande do Sul. Além de modelo, ela estuda jornalismo e libras e é atriz. A ganhadora se tornou a 15ª representante a levar o prêmio de Miss Rio Grande do Sul. Nas redes sociais, Maria tem mais de 32 mil seguidores.