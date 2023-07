Ex de Arrascaeta

Ana Cecília foi noiva do dono de uma agência de modelo, mas se separou. Depois, ela viveu um affair com Arrascaeta, jogador do Flamengo em abril do ano passado, quando ele estava separado de Camila Bastiani, com quem reatou em agosto. A loira e o atleta foram fotografados curtindo o carnaval fora de época de 2022 juntinhos.