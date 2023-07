O Brasil

Apelidada de Rainha da Favela, Ludmilla é a representação da realidade da maior parte da população brasileira. A cantora nasceu na periferia de Duque de Caxias, no RJ, e foi criada com o esforço da mãe Silvana e da avó. Com influências do rap, funk, pop e samba, a cantora criou uma identidade musical autentica que traduz as principais vertentes musicais do Brasil.