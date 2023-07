Relacionamentos

O apresentador já namorou a atriz Taís Araújo durante os anos 90 por 3 anos e escreveu uma das composições "A Princesa e o Plebeu" para ela. Após o fim do relacionamento, ele conheceu a sambista Jaqueline Aranha, com quem teve 7 filhos. O artista também já se relacionou com a ex-mulher Sandra Mendes de Figueiredo, a qual foi agredida pelo cantor no começo de 2005.