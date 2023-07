Reprodução/Instagram Taylor Swift se diverte com Selena durante feriado





A cantora Taylor Swift publicou no Instagram registros com as amigas, nesta sexta-feira, (7), no feriado de 4 de julho nos EUA e entre elas, estava com a melhor amiga Selena Gomez.

Em uma das fotos, as meninas estavam em uma praia, deitadas numa grama, posando para a câmera de bikiní. "Feliz dia da independência atrasado das meninas independentes. Vejo vocês hoje à noite na cidade do Kansas", escreveu Taylor no Instagram.

Em outro post, Selena e a cantora apareceram juntinhas, abraçadas e fazendo caretas para a foto com um pirulito nas mãos. Elas também estão junto das amigas, que também aparecem abraçadas com as cantoras.

Alguns dias atrás, a casa de Taylor Swift foi invadida por uma mulher de 54 anos, em Rhode Island, nos Estados Unidos. A polícia foi acionada pela cantora e a invasora foi detida no local.