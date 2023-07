Reprodução Marcos Pitombo fala de assumir relacionamento com diretor: 'Aliviado'

O galã da Globo Marcos Pitombo está se sentindo leve após ter assumido publicamente o relacionamento com lasser Hamer Kaddourah em junho. Ele e o diretor de marketing estão vivendo um romance há três meses. Em entrevista, o ator revelou como se sentiu após a repercussão do caso.

"Aos 41 anos, passei a me permitir viver pequenas situações do dia a dia como todo mundo faz. E naturalizar o afeto e o amor. Errado seria não compartilhar (o post do namorado)! Esse momento out acaba sendo idealizado e temido por qualquer pessoa LGBT. No meu caso, foi inesperado, mas ao mesmo tempo foi num ótimo momento. Uma declaração bonita no contexto de felicitação. Estou aliviado, leve e fortalecido", relatou ao O Globo.

Segundo o ator, a sexualidade foi se desenvolvendo aos poucos e ele revela que já teve namoradas. "Meu processo de descoberta veio junto com a carreira artística. Já estive em outras relações, mas talvez nunca por inteiro".

Embora o anúncio público tenha trazido algumas tensões, Marcos Pitombo relata que dentro de casa sempre teve muito apoio.

"É importante os pais amarem os filhos independentemente da projeção que fazem para eles. A falta de acolhimento gera problemas psicológicos e até emocionais pelo fato de a pessoa não ser aceita como ela é", refletiu.

Assumir o relacionamento publicamente lhe trouxe muitas mensagens carinhosas, e as desagradáveis, ele optou por ignorar.

"Recebi uma enxurrada de mensagens positivas de amor. Me blindei com muita humildade e respeito dos comentários ruins. Eu sei que existem pessoas agarradas a um pensamento retrógrado. Aprendi que a coragem não é a ausência do medo. É fazer o que tem que fazer mesmo com o medo".

O ator conta que sonha em construir uma família e ser pai. Atualmente, Marcos mora sozinho na Zona Oeste do Rio de Janeiro e divide a rotina com os cachorros dele.