Gabi Brandt

A influenciadora Gabi Brandt teve uma participação histórica no 'De Férias com Ex' quando se envolveu com Gui Araújo. No entanto, após a aparição, Gabi viveu uma reviravolta surpreendente. Atualmente, ela é mãe de 3 filhos e leva uma vida com mais discrição, devido à religiosidade.