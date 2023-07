Carol Nakamura

A atriz Carol Nakamura tem 40 anos e é natural do Rio de Janeiro. Sempre envolvida com as artes, foi bailarina, assistente de palco e apresentadora no ‘Domingão do Faustão’, atuou na novela ‘Sol Nascente’ e interpretou papéis no teatro e no cinema. Embora aprecie o contato com os animais e com meio ambiente, acredita que em ‘No Limite - Amazônia’ será tudo diferente. A distância da família e de seus 17 cachorros, a falta de conforto e de cuidados pessoais serão desafiadores para ela.